Киев, 20 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Украинское министерство культуры запретило демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный при въезде в город Дубно Ровенской области. Об этом, как передает издание «Ровно вечернее», сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.

Artemka ИС-2

«Нас строго предупредили, что этот танк имеет историческую ценность. Ведь он уникальной марки ИС-2», — заявил он, добавив, что в случае сноса их ждет уголовное наказание.

Он подчеркнул, что танк входит в реестр памятников, которые защищает государство. Местным властям Онисько посоветовал донести этот факт до местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в городе Запорожье сторонники киевского режима.

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