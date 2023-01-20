На Украине отказались демонтировать танк «Иосиф Сталин»
Киев, 20 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Украинское министерство культуры запретило демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный при въезде в город Дубно Ровенской области. Об этом, как передает издание «Ровно вечернее», сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
«Нас строго предупредили, что этот танк имеет историческую ценность. Ведь он уникальной марки ИС-2», — заявил он, добавив, что в случае сноса их ждет уголовное наказание.
Он подчеркнул, что танк входит в реестр памятников, которые защищает государство. Местным властям Онисько посоветовал донести этот факт до местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в городе Запорожье сторонники киевского режима.
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