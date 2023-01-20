МИД КНР: ряд стран воспользовался случаем для провоцирования раскола в мире
Глава МИД КНР Ган: некоторые страны толкнули мир на грань раскола и конфликтов
Пекин, 20 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса и геополитических конфликтов некоторые страны воспользовались в 2022 году случаем для идеологического противостояния и блоковой конфронтации. Об этом 19 января заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган в видеообращении к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года.
«Мрак эпидемии столетия не рассеялся, снова поднялся дым геополитических конфликтов, достижения мирового развития за долгие годы были поглощены, удару подверглись продовольственная и энергетическая безопасность», — заявил глава МИД КНР, добавив, что прошедший год был «крайне необычным» для всего мира.
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Он подчеркнул, что «некоторые страны воспользовались случаем, чтобы заняться гегемонией и запугиванием, провоцированием идеологического противостояния и блоковой конфронтации, толкая мир на грань раскола и конфликтов».
Как сообщало ИА REGNUM, автор французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе прокомментировал слова генерал-лейтенанта, старшего офицера Корпуса морской пехоты США в Японии Джеймса Бирмана о подготовке США «театра военных действий для войны с Китаем».
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