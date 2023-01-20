Пекин, 20 января, 2023, 11:41 — ИА Регнум. На фоне пандемии коронавируса и геополитических конфликтов некоторые страны воспользовались в 2022 году случаем для идеологического противостояния и блоковой конфронтации. Об этом 19 января заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган в видеообращении к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

«Мрак эпидемии столетия не рассеялся, снова поднялся дым геополитических конфликтов, достижения мирового развития за долгие годы были поглощены, удару подверглись продовольственная и энергетическая безопасность», — заявил глава МИД КНР, добавив, что прошедший год был «крайне необычным» для всего мира.

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Он подчеркнул, что «некоторые страны воспользовались случаем, чтобы заняться гегемонией и запугиванием, провоцированием идеологического противостояния и блоковой конфронтации, толкая мир на грань раскола и конфликтов».

Как сообщало ИА REGNUM, автор французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе прокомментировал слова генерал-лейтенанта, старшего офицера Корпуса морской пехоты США в Японии Джеймса Бирмана о подготовке США «театра военных действий для войны с Китаем».

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