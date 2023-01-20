Лондон, 20 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Пользователи британского портала Daily Mail посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским, который усомнился в существовании Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

19 января Зеленский, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что он не уверен в том, жив ли президент России Владимир Путин, поэтому он не знает, с кем нужно вести переговоры.

Читатели издания в свою очередь усомнились, существует ли на самом деле Зеленский.

Так, один из пользователей пошутил не уверен, что на видео настоящий глава киевского режима: «Похоже на компьютерную графику. Скорее всего, Зеленского уже нет».

Другой пользователь предположил, что скорее всего новый порошок у Зеленского уже не соответствует высокому качеству, к которому он привык.

Один из читателей констатировал, что глава киевского режима все больше теряет доверие к себе. Он также отметил, что некоторые фразы президента Украины явно заимствованы из комиксов, поэтому Зеленский никогда не должен был становиться политиком.

Еще один читатель отметил, что никто не знает, находится ли на самом деле «мистер зеленый экран» на территории Украины.

Пользователи отмечают, что Зеленскому срочно необходима помощь нарколога.

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