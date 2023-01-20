Вашингтон, 20 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирает компромат на губернатора Флориды Рона Десантиса, который может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в следующем году. Об этом 20 января сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Согласно опубликованным данным, Трамп часто обсуждал с союзниками способы «устранения» своего конкурента. Как отмечают журналисты, команда экс-президента намерена опустить Десантиса в глазах населения, выставив его человеком, связанным с закулисными политическими интригами.

Отметим, что Десантис не заявлял о намерениях баллотироваться в президенты, однако ранее Трамп фактически признал возможность борьбы с ним за президентский пост.

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Ранее бывший президент Дональд Трамп заявил о своих намерениях вернуться в социальные сети Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед выборами главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс на прошлой неделе тайно встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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