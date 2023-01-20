Берлин, 20 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин и глава аналогичного ведомства ФРГ Борис Писториус спорили по вопросу отправки танков Leopard 2 Украине и не смогли договориться. О ходе встречи министров рассказал военный аналитик Уильям Дж. Хенниган в статье The Time.

7th Army Training Command Танк M1A2 Abrams

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Эксперт утверждает, что этот спор стал очередной ссорой между США и представителями стран Запада.

«Берлин в частном порядке настаивал на том, чтобы Вашингтон предоставил танки первым. Но администрация Байдена говорит, что пока не планирует этого делать», — отметил аналитик.

Пока обсуждение вопроса отправки танков Киеву остаётся безрезультатным, президент Украины Владимир Зеленский продолжает торопить союзников в ожидании вооружения. Уильям Дж. Хенниган пишет, что украинский лидер сетует на то, что страна находится в гонке со временем и ждёт предоставления танков «без колебаний».

Тем временем Ллойд Остин констатировал неготовность США передать Киеву танки Abrams потому, что Leopard 2 более доступны, требуют меньше топлива и проще в обслуживании. В Германии продолжают настаивать на том, что немецкое вооружение поступит на Украину только при сопутствующих аналогичных действиях со стороны американских властей по поставкам танков Abrams.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Пентагона не удалось «продавить» поставки танков Leopard 2 на встрече с министром обороны ФРГ, ранее отмечало CNN. СМИ цитировало американского чиновника, который выражал удивление тем, что Германия не видит разницы между поставками своих танков и отправкой аналогичного вооружения из США. Требования ФРГ об ответном шаге представитель власти Соединённых Штатов Америки назвал глупым.