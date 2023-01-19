Вашингтон, 20 января, 2023, 02:27 — ИА Регнум. В Пентагоне 19 января заявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму 2,5 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Вооружение США должно обеспечить критическую безопасность Украины, которая получит новую партию от Вашингтона: 59 БМП Bradley и 90 БМ Stryker. Также в пакет включены восемь систем ПВО Avenger, боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, отправка на Украину немецких танков Leopard 2 — это продолжение накачивания Киева оружием, которое ведёт к плохим последствиям, считает представитель парламента ФРГ Петр Быстрон.