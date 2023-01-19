Берлин, 20 января, 2023, 01:30 — ИА Регнум. Отправка на Украину немецких танков Leopard 2 — это продолжение накачивания Киева оружием, которое ведёт к плохим последствиям. Такое мнение высказал представитель парламента ФРГ Петр Быстрон (партия «Альтернатива для Германии»), сообщило издание Ruptly. Он напомнил, что война Германии и России уже один раз закончилась прибытием русских танков в Берлин.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

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«Немецкие танки против России на Украине. Кстати, ваши деды уже пытались это сделать тогда с Мельниками и Бандерами, и каков результат? Невыразимые страдания, миллионы смертей с обеих сторон, а в конце концов русские танки здесь, в Берлине», — сказал Петр Быстрон.

Он призвал коллег по бундестагу прислушиваться к голосу жителей Германии, а не к призывам со стороны НАТО и США. Депутат напомнил, что граждане ФРГ ранее выступили против поставок Киеву вооружений, опасаясь, что это приведёт к эскалации конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в бундестаге зашло в тупик голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard 2. Большинство членов парламента ФРГ отказались высказать мнение и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.