Москва, 18 октября 2022, 15:16 — REGNUM Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube, объявил глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас.
«Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок», — отметил Клишас в телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.
Ранее стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube
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