Москва, , 15:16 — REGNUM Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube, объявил глава комитета верхней палаты парламента по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Совет Федерации не считает правильным требовать блокировки YouTube. Нам нужно работать над появлением отечественных площадок», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.

Ранее стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков намерен предложить рассмотреть возможность блокировки YouTube в РФ