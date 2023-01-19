Берлин, 19 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его задачей является укрепление вооруженных сил страны для того, чтобы они могли выполнять свою работу в ходе конфликта в Восточной Европе. Об этом 19 января сообщает информационное агентство Reuters.

Eucom.mil Бундесвер

«Наша задача — сделать бундесвер сильным сейчас, речь идет о сдерживании, эффективности и готовности», — приводит агентство слова Писториуса.

Он также добавил, что поддержка Украины будет продолжена, в том числе и материальными средствами бундесвера.

Как передавало ИА REGNUM, свыше 40% опрошенных жителей Германии выступают против поставок Киеву танков Leopard 2.

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