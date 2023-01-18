Берлин, 18 января, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Требования киевского режима к Германии уже перешли грань разумного, считают читатели немецкой газеты Die Welt.

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Таким образом они отреагировали на новые требования экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника к новому министру обороны ФРГ Борису Писториусу о поставках нового вооружения.

«А дальше что? Подводные лодки и авианосцы или прямое требование ядерных бомб от США? Этот человек опасен», — пишет читатель под ником Patrick B.

«Мне надоели эти требования, это граничит с принуждением. Нам нужны наши налоговые деньги для собственного народа», — цитирует РИА Новости пользователя под ником Brain.

«Наконец, прекратите подливать масла в огонь и заставьте обе стороны вести переговоры. Оружейные компании и так достаточно зарабатывают», — отметил Joerg M.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник попросил канцлера Германии Олафа Шольца передать Киеву 93 «старых» истребителя Tornadо, якобы подлежащих списанию.

Как пояснил Мельник, самолеты Tornado, хоть и старые, но «очень мощные» и достаточно эффективные.

В свою очередь, немецкий политик Гауке Шульц заявил, что списанные истребители Tornado, которые Мельник запросил у Германии, Киев не получит никогда.

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