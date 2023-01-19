Оттава, 19 января, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Великобритания направит Украине не только 14 танков Challenger 2, но и более 200 единиц бронетехники, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли 18 января на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли.

Pfc. Rhonda J. Roth-Cameron AS-90

По его словам, британское правительство решило «пойти дальше и быстрее в вопросе помощи» Киеву. Помимо основных боевых танков Challenger 2, украинские войска получат «тяжёлую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники».

Клеверли не уточнил, какую именно технику имеет в виду.

16 января министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес пообещал Украине «значительное увеличение возможностей». Как сообщало ИА REGNUM, Киев получит от Британии 14 танков Challenger 2, несколько сотен единиц бронетехники, в том числе бронетранспортёры Bulldog, дополнительные беспилотники и переносные ЗРК Starstreak, самоходные гаубицы AS-90, примерно 100 тыс. артиллерийских боеприпасов, ракеты средней дальности AIM-120 для ЗРК NASAMS производства США, а также средства разминирования и наведения мостов.

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