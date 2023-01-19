Вашингтон, 19 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Боевые бронированные машины Stryker, артиллерия и боеприпасы войдут в очередной пакет военной помощи Украине от США. О нём будет объявлено 19 января, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.

Ondrej Deml Бронемашина Stryker

«Пакет, вероятно, будет включать несколько Strykers — восьмиколёсных бронированных боевых машин, построенных компанией General Dynamics Land Systems, а также снаряды малого диаметра наземного базирования (GLSDB) с дальностью около 100 миль [160 км]», — рассказали изданию два собеседника.

Они отметили, что в пакет помощи не войдут тактические ракеты большой дальности ATACMS из-за опасений «спровоцировать» Россию. В администрации США полагают, что Киев способен «изменить динамику» боёв и без этих ракет.

Не будут США направлять Украине и танки M1 Abrams. Это 60-тонный основной боевой танк американской армии. Отказ от поставок связан с проблемами материально-технического обеспечения и технического обслуживания таких машин, а не с беспокойством из-за возможного обострения конфликта.

При этом собеседник издания напомнил, что США помогли Украине получить танки советского периода, а также поддерживают решение Великобритании передать Киеву около десятка своих танков Challenger 2.

Об очередных поставках Киеву представители США объявят по итогам заседания, посвящённого военной поддержке Украины, которое пройдёт на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января.

Читайте также: Посол России из-за Крыма обвинил США в эскалации конфликта на Украине