Вашингтон, 19 января, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Вашингтон провоцирует Киев на организацию терактов на территории России заявлениями о том, что Крым является украинской территорией. Такое мнение высказал посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов, комментируя соответствующие слова представителя американского государственного департамента Неда Прайса. Мнение посла опубликовала пресс-служба дипломатического ведомства.

Mil.ru Анатолий Антонов

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Представитель России в США констатировал, что заявления представителей американских органов власти становятся всё более воинственными и могут стать для Киева сигналом к вседозволенности.

«Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым — это Украина», а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Риски эскалации конфликта только усилятся», — отметил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белого дома рассматривает как вариант помощи Украине участие в нападении на Крым, писал The New York Times. По мнению авторов публикации, Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине.