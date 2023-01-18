Вашингтон, 19 января, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Руководство Белого дома рассматривает как вариант помощи Украине участие в нападении на Крым. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников резиденции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

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По мнению авторов публикации, Вашингтон во главе с президентом Джо Байденом, готов пойти на этот шаг, даже если эти действия могут привести к значительной эскалации конфликта на Украине.

При этом отмечается, что при нападении на Крым, США готовы совместно с Украиной использовать РСЗО HIMARS.

Заявляя о планах на Крым, газета ссылается на представителя Минобороны США по Украине при администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас, которая считает, что «без Крыма все развалится».

«Ядерный удар по тылу России, выходящий из Крыма, может серьёзно подорвать способность Москвы продвинуть вперёд линию фронта», — заключает The New York Times, добавляя, что официальные лица Киева опасаются, что их страна не сможет пережить годы тупикового конфликта, в то время как Россия продолжает обстреливать города и посёлки.

«Поэтому власти Украины не видят иного выбора, кроме как нацелиться на Крым и поставить его под угрозу. Этот вопрос поднимался на недавних встречах высокого уровня в Белом доме», — цитирует газета одного из чиновников.

The New York Times в заключении пишет, что официальные лица США заявляют, что не знают, как отреагирует Путин, если Украина нападет на Крым с использованием оружия США.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам 18 января, что Киев единолично принимает решения о том, как использовать западное оружие. Также он сказал, что не поддерживает удары Украины по России.