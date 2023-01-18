Госдеп США: Украина сама решает, как применять оружие
В Госдепе США рассказали, как относятся к Крыму и о применении оружия киевскими боевиками
Вашингтон, 19 января, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам 18 января, что Киев единолично принимает решения о том, как использовать западное оружие.
U. S. Department of State
Нед Прайс
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По словам Прайса, «украинским партнёрам решать, как и где лучше использовать оружия и поставки». При этом он добавил, что Пентагон на постоянной связи с Киевом и следит за ситуацией.
Также бывший офицер разведки признался, что власти США не поощряют Киев к ударам по России, но Крым российской территорией не признают.
Как сообщало ИА REGNUM, США с помощью поставок оружия Киеву хотят изменить существующую динамику конфликта на Украине. Об этом 9 января заявил Нед Прайс.