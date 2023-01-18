* * — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 18 января, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен вернуться в социальные сети Twitter и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед выборами главы государства в 2024 году. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.

Gage Skidmore Трамп

Напомним, что в 2021 году Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировал на два года аккаунты Дональда Трампа после захвата Капитолия его сторонниками.

Между тем в Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались комментировать письмо штаба бывшего президента о разблокировке аккаунта, заявив, что компания «объявит своё решение в ближайшие недели».

Учетная запись Трампа в Twitter была восстановлена 19 ноября прошлого года после того, как Илон Маск стал новым владельцем соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин сделал Российскую Федерацию суверенным государством, которое не зависит от диктата Запада.

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