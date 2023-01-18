Вашингтон, 18 января, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал Российскую Федерацию суверенным государством, которое не зависит от диктата Запада. Об этом заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Офицер напомнил, что глава российского государства подписал распоряжение о выходе из соглашений Совета Европы.

«Это значит, что договоры и процесс сотрудничества с этой организацией прекращены», — уточнил Риттер, добавив, что окно возможности для заключения договора с Кремлем для Запада закрылось, с этого момента Москва пойдет на дипломатические контакты лишь на своих условиях и тогда, когда посчитает это нужным.

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не прекращала стратегический диалог с США, в связи с этим не будет бегать за этой страной с предложениями дружбы.

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