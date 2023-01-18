Москва, 18 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. США не хватает собственных сил сдерживать Москву и Пекин. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Для того, чтобы проводить свой курс на доминирование, прежде всего в интересах сдерживания России и Китая, американцам своих сил не хватает», — заявил он, добавив, что в настоящее время Штаты проводят «не частичную, а полную мобилизацию западного лагеря».

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что действия Вашингтона говорят о понимании того факта, что «силы на исходе в том, что касается формирования многополярного мира».

Лавров сообщил, что США «поработили» Европу, акцентировав внимание на том, что аналогичные действия предпринимаются в отношении Японии. Дипломат также выразил предположение, что Соединенные Штаты будут пытаться вовлечь в альянсы Новую Зеландию и Канаду.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что страны Североатлантического альянса должны продолжать увеличение своих военных расходов.

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