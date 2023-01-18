Брюссель, 18 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны продолжать увеличение своих военных расходов. Об этом 18 января заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, открывая заседание военного комитета альянса.

Robert Michael Войска НАТО

«Мы должны больше инвестировать в оборону», — сказал Джоанэ.

Он добавил, что установленная в 2014 году цель в 2% ВВП теперь рассматривается не как потолок военных расходов или целевой показатель, а как базовый уровень.

По его словам, альянсу нужны хорошо тренированные и экипированные солдаты, современные вооружения, готовые к развёртыванию «быстрее, чем когда-либо».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран альянса предлагают сделать обязательными военные расходы не менее 2% ВВП в год.