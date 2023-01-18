В НАТО заявили об обязанности стран-членов увеличить военные расходы
Брюссель, 18 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны продолжать увеличение своих военных расходов. Об этом 18 января заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, открывая заседание военного комитета альянса.
«Мы должны больше инвестировать в оборону», — сказал Джоанэ.
Он добавил, что установленная в 2014 году цель в 2% ВВП теперь рассматривается не как потолок военных расходов или целевой показатель, а как базовый уровень.
По его словам, альянсу нужны хорошо тренированные и экипированные солдаты, современные вооружения, готовые к развёртыванию «быстрее, чем когда-либо».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что несколько стран альянса предлагают сделать обязательными военные расходы не менее 2% ВВП в год.