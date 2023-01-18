Пригожин заявил о скором закрытии YouTube в России
Москва, 18 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В России в ближайшее время закроют YouTube, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, американский видеохостинг является информационной чумой нашего времени, поэтому его необходимо заблокировать, однако есть две причины, по которым YouTube не хотят блокировать на территории нашей страны.
Первая причина, уточнил он, люди из администрации президента, которые могут принимать подобные решения и которые хотят, чтобы «Россия в СВО проиграла».
Вторая причина заключается в том, что «существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить».
Те, кто активно пользуется YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен, заключил Пригожин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.
Также Пушков отметил, что в этом случае может быть также применена временная блокировка «в качестве последнего предупреждения», и добавил, что, по его мнению, «пора уже применять к YouTube самые жёсткие меры», так как все попытки убедить видеохостинг не блокировать государственные ресурсы РФ «ни к чему не приводят».
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