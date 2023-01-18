Москва, 18 января, 2023, 14:18 — ИА Регнум. В России в ближайшее время закроют YouTube, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков YouTube

По его словам, американский видеохостинг является информационной чумой нашего времени, поэтому его необходимо заблокировать, однако есть две причины, по которым YouTube не хотят блокировать на территории нашей страны.

Первая причина, уточнил он, люди из администрации президента, которые могут принимать подобные решения и которые хотят, чтобы «Россия в СВО проиграла».

«Они ждут прихода американцев, чтобы пасть перед ними на колени и попросить прощения за поддержку интересов Отечества», — цитирует его пресс-служба компании «Конкорд».

Вторая причина заключается в том, что «существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить».

«Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».

Те, кто активно пользуется YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен, заключил Пригожин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что намерен обратиться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением о блокировке видеохостинга YouTube на территории России.

Также Пушков отметил, что в этом случае может быть также применена временная блокировка «в качестве последнего предупреждения», и добавил, что, по его мнению, «пора уже применять к YouTube самые жёсткие меры», так как все попытки убедить видеохостинг не блокировать государственные ресурсы РФ «ни к чему не приводят».

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