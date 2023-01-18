Москва, 18 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил запрет на ношение бороды и использование личных планшетов в ВС РФ. Его комментарий приводит РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Ранее некоторые военные корреспонденты рассказали, что данный запрет коснулся и зоны проведения специальной военной операции на Украине. Позднее эту информацию опроверг врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Соболев указал, что запрет на ношение бород является элементарным требованием воинской дисциплины. Он подчеркнул, что «солдат должен быть солдатом», добавив, что основная задача военного — грамотно и умело воевать.

«На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом. Если он ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата», — сообщил генерал-лейтенант.

Говоря о запрете личных гаджетов, Соболев сообщил, что с их помощью противник может обнаружить дислокацию бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинский хоккеист, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин погиб в ходе спецоперации.

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