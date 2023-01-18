Челябинск, 18 января, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Челябинский хоккеист, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин погиб в ходе спецоперации. Об этом 18 января сообщает челябинский хоккейный портал chelyabinskhockey.ru.

ХК «Мечел»

По информации портала, хоккеист Александр Подставкин погиб в ходе СВО 28 декабря.

«Сил семье и родным. Светлая память», — пишет издание.

Отмечается, что в своей профессиональной карьере хоккеист выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за «Челмет», играл в Чебаркуле и Смоленске.

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