Донецк, 18 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Киевские боевики раскрыли в радиоэфире позиции польских наемников в Соледаре, это позволило Вооруженным силам России нанести по ним точные удары. Об этом 18 января сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, руководство Польши давит на власти Германии с целью поставить Украине танки.

«И это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле», — приводит РИА Новости слова Гагина.

Советник главы ДНР отметил, что в Соледаре, например, польские наемники понесли серьезные потери благодаря ВСУ, поскольку киевские боевики обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных наемников.

Гагин отметил, что украинцы не любят воюющих на стороне ВСУ поляков, поэтому на опасных участках фронта зачастую стараются подставить их под удар вместо себя.

«Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины», — напомнил он, добавив, что Волынская резня не забыта, как и не забыт многолетний опыт взаимного геноцида.

«И всё это в куче напоминает натуральную шизофрению», — заявил Гагин.

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