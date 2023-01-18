Мадрид, 18 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Около половины европейцев считают, что конфликт на Украине следует прекратить как можно скорее, даже ценой территориальных потерь для Киева. Об этом сообщает портал Euroactiv со ссылкой на итоги опроса Euroskopia.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Во всех странах ЕС, где проходил опрос, 48% выступают за быстрое прекращение конфликта, даже если Украине придётся отдать часть своей территории России», — говорится в публикации.

32% опрошенных высказались против такой «жертвы» ради приближения мира.

Опрос проходил в девяти странах Евросоюза: Португалии, Австрии, Нидерландах, Польше, Испании, Франции, Германии, Италии и Греции. Больше всего сторонников скорого мира в Австрии (64%) и Германии (60%), меньше всего — в Нидерландах и Польше — 27% и 28% соответственно.

При этом 56% опрошенных граждан ЕС поддерживают продолжение помощи Киеву.

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