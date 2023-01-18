Донецк, 18 января, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о том, что украинские военные открыто говорили в радиоэфире о позициях польских наёмников в Соледаре. Это позволило наносить по ним точные артиллерийские удары.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Он пояснил, что Польша давит на Германию — практически требует передать киевской армии обещанные танки, и это «вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками».

«Даже в том же Соледаре часть серьёзных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — сказал Гагин РИА Новости.

Он признаёт, что в украинских войсках поляков не любят и даже частенько подставляют вместо себя на опасные участки линии фронта. Относятся к ним как «к неприятным попутчикам».

Ян Гагин заявил, что веселье вызывает явно разные цели этих двух «союзников».

«Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и всё это в куче напоминает натуральную шизофрению», — резюмировал советник Пушилина.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты Америки, подталкивая Германию к поставкам танков киевской армии, тем самым принуждают её к «самопожертвованию» в борьбе с Россией. Так считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.