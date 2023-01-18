Вашингтон, 18 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. В результате стрельбы в Вашингтоне погиб один человек, еще двое пострадали, передает телеканал NBC.

Liu Jie Полиция

Отмечается, что среди пострадавших 15-летний подросток. Жизни раненых ничего не угрожает.

Все подробности произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти штата Пенсильвания арестовали подозреваемого в убийстве четверых студентов университета Айдахо, которые были найдены убитыми в своих кроватях в ноябре 2022 года.

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