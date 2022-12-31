Бойсе, США, 31 декабря, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Власти штата Пенсильвания арестовали подозреваемого в убийстве четверых студентов университета Айдахо, которые были найдены убитыми в своих кроватях более месяца назад, сообщает 30 декабря Associated Press.

U.S. Air Force Арест

Убийства, совершённые 13 ноября, потрясли небольшой городок Москоу (Moscow) в штате Айдахо, в котором уже пять лет никого не убивали. Половина из 11 000 студентов университета перестала ходить на занятия и перешла к дистанционной форме обучения.

Власти заявили, что 28-летний Брайан Кристофер Кохбергер был арестован полицией штата Пенсильвания рано утром 30 декабря в городке Честнатхилл. Окружной прокурор сообщил, что следователи считают, что Кохбергер ворвался в арендуемый студентами дом с намерением совершить убийство.

Кохбергер сейчас содержится в тюрьме в Пенсильвании без права освобождения под залог и будет содержаться на таких же условиях в тюрьме в Айдахо, куда он попадёт после экстрадиции.

Примечательно, что Кохбергер является аспирантом кафедры уголовного правосудия и криминологии университета штата Вашингтон.