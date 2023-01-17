Москва, 17 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Цитата из видео. Министерство обороны России Ту-160

По ее информации, длительность полета стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана составила свыше десяти часов.

Уточняется, что летчики дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей, а также Тихого океана.

Отмечается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

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