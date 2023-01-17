Два ракетоносца Ту-160 выполнили полёт над Северным Ледовитым океаном
Два ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили полёт над Северным Ледовитым океаном
Москва, 17 января, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.
По ее информации, длительность полета стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана составила свыше десяти часов.
Уточняется, что летчики дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Балтийского и Черного морей, а также Тихого океана.
Отмечается, что все полеты самолетов ВКС России выполняются при строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.
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