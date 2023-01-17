Москва, 17 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в концерн «Калашников») поставил Вооруженным силам России партию девятимиллиметровых самозарядных пистолетов 6П72 «Удав». Об этом 17 января сообщили в пресс-службе этого предприятия.

cniitm.ru Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения

По ее информации, в рамках выполнения гособоронзаказа данный институт поставил Минобороны России партию девятимиллиметровых самозарядных пистолетов 6П72.

«Пистолет был разработан в институте в рамках ОКР «Удав», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пистолетный комплекс «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9×21 мм, который может на расстоянии в несколько десятков метров пробить бронежилет второго класса.

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