Москва, 17 января, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков на Украину. Об этом он написал 17 января в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Какое же позорище, если не сказать грубее. Есть ёмкое русское слово на ту же букву», — написал Медведев, напомнив, что раньше на форуме обсуждали экономику.

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Медведев воспринял с облегчением факт, что в Швейцарию не поехали представители российского и китайского бизнеса.

«Надеются, наверное, что «танковая коалиция» приблизит долгожданный для Польши раздел Украины на части», — добавил он.

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