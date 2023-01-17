Москва, 17 января, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил главе Генштаба Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года, в Кремле не комментируют. Об этом 17 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не мог бы прокомментировать и не имею ни малейшего желания», — сказал Песков.

Ранее появились сообщения со ссылкой на представителя разведки киевского режима Андрея Юсова, что Путин якобы поручил Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года. Также сообщалось, что российская армия якобы сосредоточит усилия на штурмовых операциях в ДНР.

Напомним, 13 января американская газета The Wall Street Journal написала, что перестановки в командовании Объединённой группировки войск Вооружённых сил (ВС) России в зоне спецоперации могут быть произведены для нового наступления.

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