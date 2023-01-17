Вашингтон, 17 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью бразильского YouTube-канала «Dialogue works» рассказал, что такое настоящая денацификация Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В интервью американец рассказал, что современная Украина определяется ненавистью к России. Он подчеркнул, что украинцев с самого начала учат не считать русских за людей.

«Сегодня, если ты собираешься денацифицировать Украину, это означает, что у тебя должно быть решение для этих людей», — сказал Риттер, говоря о последователях Бандеры.

Он признал, что перепрограммировать людей трудно, а также предложил «простое решение» для украинских активистов — самоустранение. По его мнению, нацистов, которые выживут в конфликте, ждёт участь Германии после Второй мировой войны, когда немцы в подвалах своих домов сооружали «святыню былой славы».

«Они собираются унести эту идеологию в подвалы, и она никогда не умрет. Вот почему я говорю, что единственное верное решение — это пуля», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что покидает должность.

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