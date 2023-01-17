Киев, 17 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. После публичного признания ошибкой заявления о том, что многоквартирный дом в Днепре взорвался вследствие работы украинских средств ПВО, скандальный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что покидает должность, опубликовав соответствующее фото в социальной сети. Таким образом он решил показать пример цивилизованного поведения: «принципиальная ошибка, значит, в отставку».

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Арестович

Напомним, с 2020 года Алексей Арестович занимал должность внештатного советника руководителя Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. Фактически же Арестович выполнял роль «говорящей головы» команды Зеленского и работал на массы. После того как Арестович заявил, что многоквартирный дом в Днепропетровске взорвался вследствие работы украинских средств ПВО, в Верховной раде начали сбор подписей за его отставку. А глава Днепропетровска Борис Филатов назвал Арестовича воплощением зла.

По словам Филатова, он всегда считал Арестовича «самовлюбленным скотом», хотя в офисе президента «на него явно кто-то делает ставку».

«Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать», — пишет Филатов.

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По мнению депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, от власти должно быть официальное заявление, так как фантазии Арестовича на военную тематику не имеют отношения к позиции Банковой:

«Выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за наших ПВО — это то, что соответствует критериям государственной измены. Во время войны мы должны быть бдительны, а не как Арестович».

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Вероятно, прав оказался российский политолог и журналист Руслан Осташко, заявивший об активной попытке снести Арестовича как политического игрока. По его мнению, если он позволил СБУ «скушать» своего придворного шута, то это будет явный сигнал, что и сам Зеленский уже ничего не решает.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку с поста советника Офиса президента Украины и известил об этом на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, которая запрещена в РФ), опубликовав само заявление.