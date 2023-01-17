Москва, 17 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Количество полигонов и учебных центров для подготовки военных специалистов будет увеличено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 17 января на совещании по вопросам увеличения численности ВС РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Военная подготовка

Изменения связаны с запланированным увеличением численности Вооружённых сил России до 1,5 млн человек. Глава Минобороны поручил, в частности, увеличить ёмкости существующих учебных центров и создать новые, предусмотрев необходимый объём бюджетных ассигнований.

«Увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, нарастить объёмы подготовки специалистов в учебных центрах Вооружённых сил в соответствии с возросшей потребностью войск», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что особого внимания требует комплектование войск контрактниками, а также обеспечение своевременной подачи в войска вооружения и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные изменения в российской армии запланированы в 2023–2026 годах.

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