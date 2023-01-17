Россия увеличит число полигонов в военных округах и новых регионах
Шойгу поручил увеличить число полигонов и учебных центров
Москва, 17 января, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Количество полигонов и учебных центров для подготовки военных специалистов будет увеличено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу 17 января на совещании по вопросам увеличения численности ВС РФ.
Изменения связаны с запланированным увеличением численности Вооружённых сил России до 1,5 млн человек. Глава Минобороны поручил, в частности, увеличить ёмкости существующих учебных центров и создать новые, предусмотрев необходимый объём бюджетных ассигнований.
«Увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, нарастить объёмы подготовки специалистов в учебных центрах Вооружённых сил в соответствии с возросшей потребностью войск», — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что особого внимания требует комплектование войск контрактниками, а также обеспечение своевременной подачи в войска вооружения и специальной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, масштабные изменения в российской армии запланированы в 2023–2026 годах.
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