Шойгу: масштабные изменения произойдут в армии в ближайшие три года
Шойгу: российскую армию ждут масштабные изменения
Москва, 17 января, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Масштабные изменения произойдут в российских Вооружённых силах в ближайшие три года. Численность армии увеличится до 1,5 млн человек, заявил 17 января министр обороны России Сергей Шойгу.
В пресс-службе Минобороны отметили, что масштабные изменения Шойгу анонсировал по итогам совещания, посвящённого вопросам увеличения численности ВС РФ.
Увеличение численности войск, изменение военно-административного деления РФ будут проводиться в 2023–2026 годах. От заместителей министра обороны, главнокомандующих видами ВС и командующих войсками потребуется принятие «соответствующих компетентных решений», добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции.
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