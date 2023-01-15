Москва, 15 января, 2023, 14:59 — ИА Регнум. В правительство России должны быть представлены предложения по расширению сети филиалов вузов РФ за рубежом с учетом геополитической обстановки. Такое поручение по итогам встречи с членами экспертного совета при российском правительстве, состоявшейся 13 декабря 2022 года, дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

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Подготовить соответствующие предложения поручено Минобрнауки России, МИД России, Минэкономразвития и Экспертному совету при правительстве России.

«Срок ― до 1 марта 2023 года», ― указано в презентации ректора Московского государственного университета им. Ломоносова Виктора Садовничего, в которую вошла информация о данных Мишустиным поручениях.

Кроме того, в срок до 1 марта председатель правительства поручил представить предложения «о расширении сотрудничества с руководителями зарубежных образовательных организаций высшего образования в рамках международных форумов».