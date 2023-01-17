Соледар, ДНР, 17 января, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под контроль Вооруженных сил России. Об этом 17 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают продвижение в окрестностях Соледара, — сказал он, подчеркивая важность перекрытия сообщения между Северском и Артёмовском. — С этой задачей ЧВК «Вагнер», можно сказать, справилась, потому что станция Соль уже тоже находится под контролем данных штурмовых групп».

Напомним, что 15 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в направлении города Артёмовска и железнодорожной станции Соль в ДНР российские военные успешно развивают наступление.

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