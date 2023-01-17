Донецк, 17 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. При обстреле ВСУ Волновахи в Донецкой Народной Республике погибла женщина, сообщили 17 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Волноваха: в результате попадания неустановленного ВОП (взрывоопасного предмета) по улице Ленина, 55 погибла женщина 1941 года рождения», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что было зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы «Уют».

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, еще пять мирных жителей получили ранения.

Отметим, что киевские каратели сутками ранее 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.