Бангкок, 17 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В Сети появились кадры взрыва на нефтяном танкере в провинции Самутсонгкхрам в центральной части Таиланда. Видео появилась в телеграм-канале телеканала «Звезда».

Цитата из видео. 2023. Таиланд Взрыв на танкере Smooth Sea 22

На кадрах видно стоящий на верфи танкер, однако позднее послышался хлопок и появилось пламя. В результате взрыва что-то, предположительно, часть судна, упало в реку. Через несколько секунд произошел ещё один хлопок, повалили клубы черного дыма.

Напомним, что инцидент произошёл 17 января в 09:17 по местному времени (05:17 мск). Ситуацию удалось взять под контроль через час после появления сообщения о пожаре. Причина возгорания устанавливается. Судьба восьми рабочих пока неизвестна.

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Как сообщало ИА REGNUM, не удалось выходить двоих детёнышей леопарда, найденных в Приморском крае без матери. Полуторамесячные котята перестали есть и умерли.

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