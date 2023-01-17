Владивосток, 17 января, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Не удалось выходить двоих детёнышей леопарда, найденных в Приморском крае без матери. Полуторамесячные котята перестали есть и умерли, сообщили в нацпарке «Земля леопарда».

Центр восстановления леопардов в Сочи Детеныши леопарда

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Животные сначала охотно ели и резвились, а затем 14–15 января их состояние ухудшилось. Ветеринары не смогли помочь детёнышам, хотя прилагали к этому усилия. Врачи предполагают, что котята заразились вирусом, несмотря на то, что были помещены в карантин.

«Специалисты сделали все возможное, однако течение болезни было острым. У животных в таком возрасте очень быстрый метаболизм, многие процессы в их организмах происходят крайне стремительно. Этим может быть объяснено скоротечное течение болезни детенышей. Причиной смерти могли стать болезненные изменения в организме, вызванные пока неизвестным инфекционным заболеванием», — рассказали в нацпарке.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Приморье в национальном парке «Земля леопарда» появился детеныш редчайшего амурского горала — ученые встретили группу горалов с козлёнком. Это впервые за последние 100 лет подтвердило теорию о присутствии в регионе устойчивой размножающейся группировки краснокнижных животных.