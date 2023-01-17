Лондон, 17 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Читатели британской Daily Mail резко отреагировали на новость о планах жены главы киевского режима Владимира Зеленского Елены посетить Всемирный экономический форум в Давосе, пишет РИА Новости.

Цитата из м/ф «В синем море, в белой пене». реж Роберт Саакянц. 1984. СССР Если хочешь быть богатым

Так, читатели задались вопросами, на какие средства жена Зеленского может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину её визита в Швейцарию.

Пользователь под ником shaun1976 напомнил, что годовое членство в форуме стоит $52 тыс., билет в Давос — $19 тыс.

«Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни», — отметил читатель.

Beverly PaleMoon уточнила, что Украина находится в состоянии войны, а она является «законной целью».

«Как ей удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию? Откуда у него время и насколько безопасны фотосессия для журнала Vogue, появление на церемонии вручения премии «Оскар» и визиты мировых чиновников и знаменитостей?» — задалась вопросом Beverly PaleMoon.

«Тратит деньги налогоплательщиков Великобритании на поездку по магазинам, одновременно отправляясь в Давос, чтобы собрать еще больше денег. Зеленские, новые цари», — отметил Oli.2020.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о первой реакции на начало специальной военной операции России в феврале 2022 года. Когда она утром проснулась, глава киевского режима уже был в костюме и галстуке. На её вопрос: «Что происходит?» он ответил: «Началось». Она быстро собрала сумку и укрылась с детьми в бункере. После чего их доставили в «секретное место».

Также отметим, что, по мнению Зеленской, девять из десяти жителей Украины готовы жить без электроэнергии и теплоснабжения «два-три года», если будут видеть перспективу членства страны в Евросоюзе.

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