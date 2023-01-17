В Британии резко отреагировали на поездку жены Зеленского в Швейцарию
Жители Британии пришли в ярость из-за поездки жены Зеленского в Швейцарию
Лондон, 17 января, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Читатели британской Daily Mail резко отреагировали на новость о планах жены главы киевского режима Владимира Зеленского Елены посетить Всемирный экономический форум в Давосе, пишет РИА Новости.
Так, читатели задались вопросами, на какие средства жена Зеленского может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину её визита в Швейцарию.
Пользователь под ником shaun1976 напомнил, что годовое членство в форуме стоит $52 тыс., билет в Давос — $19 тыс.
Beverly PaleMoon уточнила, что Украина находится в состоянии войны, а она является «законной целью».
Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о первой реакции на начало специальной военной операции России в феврале 2022 года. Когда она утром проснулась, глава киевского режима уже был в костюме и галстуке. На её вопрос: «Что происходит?» он ответил: «Началось». Она быстро собрала сумку и укрылась с детьми в бункере. После чего их доставили в «секретное место».
Также отметим, что, по мнению Зеленской, девять из десяти жителей Украины готовы жить без электроэнергии и теплоснабжения «два-три года», если будут видеть перспективу членства страны в Евросоюзе.
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