Жена Зеленского уверена, что жители б. УССР готовы жить без света и тепла
Жена Зеленского уверена, что жители б. УССР готовы два-три года обходиться без света
Киев,
25 ноября 2022, 21:50 — REGNUM Девять из десяти жителей территории б. УССР готовы жить без электроэнергии и теплоснабжения «два-три года», если будут видеть перспективу членства страны в Евросоюзе, заявила в интервью BBC 25 ноября жена лидера киевского режима Владимира Зеленского Елена.
Елена Зеленская
President.gov.ua
В своем высказывании она сослалась на некое «исследование», не уточнив, кто и когда его проводил.
23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.
Сообщалось также об отключении от энергосистемы Хмельницкой, Ровенской АЭС и ЮУАЭС из-за экстремального падения уровня потребления. Восстановительные работы на объектах начались вечером 23 ноября.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.