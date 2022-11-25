Жена Зеленского уверена, что жители б. УССР готовы два-три года обходиться без света

Киев, , 21:50 — REGNUM Девять из десяти жителей территории б. УССР готовы жить без электроэнергии и теплоснабжения «два-три года», если будут видеть перспективу членства страны в Евросоюзе, заявила в интервью BBC 25 ноября жена лидера киевского режима Владимира Зеленского Елена.

Елена Зеленская President.gov.ua

В своем высказывании она сослалась на некое «исследование», не уточнив, кто и когда его проводил.

23 ноября киевские власти сообщили об ударах по энергообъектам в ряде регионов. В некоторых областях было полностью или частично нарушено энерго- и водоснабжение, отсутствовало отопление.

Сообщалось также об отключении от энергосистемы Хмельницкой, Ровенской АЭС и ЮУАЭС из-за экстремального падения уровня потребления. Восстановительные работы на объектах начались вечером 23 ноября.