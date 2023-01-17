Пекин, 17 января, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Стремление НАТО организовать дополнительные поставки тяжёлых вооружений киевской армии приведёт к тупику и сократит шансы на урегулирование конфликта Украины с Россией мирными переговорами. Такое мнение высказал Global Times 17 января эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

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По мнению политолога, настрой НАТО уводит заинтересованные стороны всё дальше от стола переговоров.

«Если на позиции Украины просочатся тяжёлые вооружения, это, судя по всему, будет означать долгосрочный тупик для всех, кто фактически оказался вовлечен в войну», — заявил Цуй Хэн

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский разразился очередным спичем в адрес западных сторонников Украины, поддерживающих нацистскую армию. Он в надежде на «партнёров» ждёт помощи.