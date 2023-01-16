Киев, 16 января, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский разразился очередным спичем в адрес западных сторонников Украины, поддерживающих нацистскую армию. Он в надежде на «партнёров» ждёт помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

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По словам Зеленского, «Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне», а значит, характер боевых действий на фронте требует новых решений по оборонным поставкам.

«Важно координировать усилия всех участников коалиции. И ускорять принятие решений. Сегодня хороший пример от Великобритании. Объявлено о новом пакете оборонной помощи. Танки, другая бронетехника, артиллерия. Эта неделя станет ещё более активной с точки зрения нашей дипломатии. Начнёт работу форум в Давосе — Украину услышат на этой глобально важной площадке, должно состояться очередное заседание в формате «Рамштайна». Ожидаем принципиальных решений от коалиции наших партнёров. Запланированы и важные двусторонние переговоры», — написал в своём телеграм-канале киевский лидер.

Зеленский также заявил, что «каждый день дипломатического марафона приносит Украине оборонительные плоды», и поблагодарил всех, «кто работает ради победы Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что после завершения конфликта на Украине нормализации отношений с Россией не будет, говорит о том, что западные страны ожидают поражения Киева в ходе СВО. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.