Донецк, 16 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Командир орудия старший сержант Константин Токарь уничтожил опорный пункт киевских боевиков. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По ее информации, Токарь, оказывая огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям Вооруженных сил России, уничтожил опорный пункт врага.

Отмечается, что после этого он быстро развернул орудие на новой позиции и ударил по району скопления военной техники и группе иностранных наемников. В результате боевики понесли существенные потери и отступили.

«Благодаря профессионализму, мужеству и отваге старшего сержанта Токаря российские войска успешно продвинулись вглубь обороны противника», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России уничтожили за сутки пять гаубиц киевских боевиков.

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