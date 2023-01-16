Москва, 16 января, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Пять гаубиц киевских боевиков были уничтожены за последние сутки российскими военными в ходе специальной операции в Донбассе. Об этом 16 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях уничтожены боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б» в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики», — указал генерал-лейтенант.

Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка в ДНР ликвидирована гаубица Д-30, в районах населенных пунктов Зализничное и Орехово Запорожской области — гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация», а в районе населенного пункта Инженерное Херсонской области — самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, ВС России уничтожили на южнодонецком направлении до 30 киевских боевиков.

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