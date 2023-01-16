Москва, 16 января, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Запрет на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц могут ввести на несколько лет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий законопроект подготовили в правительстве РФ (документ есть в распоряжении ИА REGNUM).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Напомним, ранее в конце ноября 2022 года депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить передачу коллекторам долговых обязательств пенсионеров. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»), в свою очередь, предлагал создать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторских структур.

Согласно документу, подготовленному в правительстве РФ, в законодательстве предлагается прописать особенности осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях новых регионов России. Предполагается, что на срок до 1 января 2026 года будет запрещено осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на указанных территориях за исключением деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, на которую не распространяются положения действующего закона.

В частности, сейчас закон не распространяется на деятельность по возврату просроченной задолженности, осуществляемую в отношении физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, по денежным обязательствам, которые возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности.

Отмечается, что принятие законопроекта не потребует изменения полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов и сокращения их доходной части.