Законопроект о запрете передачи долгов пенсионеров коллекторам внесен в Госдуму

Москва, , 09:21 — REGNUM Законопроект, вводящий запрет на передачу коллекторам долговых обязательств пенсионеров, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября сообщил замглавы фракции ЛДПР, соавтор инициативы Ярослав Нилов.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Законопроект уже готов, вносим в Госдуму», — сказал Нилов.

Предлагается на уровне закона прописать, что условия кредитного договора включают запрет передачи кредитором третьим лицам прав по договору потребительского кредита в случае его заключения с пенсионером.

Законопроект призван защитить пенсионеров. Он разработан по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством. Глава государства обратил внимание на то, что пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них «пьют кровь до гробовой доски», это нужно прекратить.

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