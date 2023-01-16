Донецк, 16 января, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили на южнодонецком направлении до 30 киевских боевиков. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По информации ведомства, подразделения Восточного военного округа нанесли комплексное поражение 108-й бригаде территориальной обороны около населенного пункта Новоселка ДНР и 65-й мотопехотной бригаде ВСУ около населенного пункта Степовое Запорожской области.

Уточняется, что в результате было ликвидировано до 30 киевских боевиков, а также два пикапа и боевая бронированная машина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили на донецком направлении более 50 боевиков ВСУ.

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