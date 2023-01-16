Москва, 16 января, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на донецком направлении более 50 боевиков ВСУ, сообщили 16 января в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

Отмечается, что на указанном направлении подразделения Южного военного округа совместно с подразделениями ВДВ продолжают наступательные действия.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января, по данным Минобороны РФ, на донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ЮВО развивали успех в направлении северных окраин города Артёмовска ДНР и железнодорожной станции Соль.

Читайте также: В США рассказали о возможном отступлении киевских боевиков из Артёмовска